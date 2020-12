(ANSA) – ROMA, 10 DIC – Napoli e Real Sociedad hanno

pareggiato 1-1 in una partita della sesta giornata del gruppo F

di Europa League giocata a Napoli. Il risultato qualifica

entrambe le squadre ai sedicesimi di finale, con gli azzurri

come primi. Nel primo incontro nello stadio San Paolo intitolato

a Diego Maradona, il Napoli va in vantaggio al 34′ Zielinski ed

è raggiunto nel recupero della ripresa da Willian Josè. (ANSA).



