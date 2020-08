(ANSA) – ROMA, 10 AGO – L’Inter ha battuto 2-1 il Bayer

Leverkusen nel quarto di finale di Europa League giocato a

Dusseldorf ed accede alla semifinale. Reti tutte nel primo

tempo. A segno Barella e Lukaku per i nerazzurri, Havertz per la

formazione tedesca. L’arbitro ha concesso due rigori all’Inter,

uno per tempo, ma in entrambe i casi, dopo aver consultato il

var, li ha poi convertiti in punizioni a favore del Leverkusen.

(ANSA).



