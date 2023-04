Europa League: 4-1 al Feyenoord, Roma in semifinale

Condividi l'articolo

La Roma batte 4-1 il Feyenoord dopo i tempi supplementari, nel ritorno dei quarti di finale di Europa League e si qualifica alla semifinale. All’andata i giallorossi avevano perso 0-1. In semifinale troveranno il Bayer Leverkusen.La cronaca

La Juve pareggia 1-1 in casa dello Sporting Lisbona nel ritorno dei quarti di finale di Europa League e si qualifica alla semifinale. All’andata, i bianconeri avevano vinto 1-0. La cronaca

I GOL

ROMA al 109′! Ibanez in proiezione offensiva, Dybala smarca Abraham, Bijlow riesce a respingere, Pellegrini insacca il tap-in.

ROMA-Feyenoord 3-1 al 101′! Rete di El Shaarawy. Filtrante di Pellegrini per Abraham, cross basso dalla destra, zampata vincente di El Shaarawy.

ROMA-Feyenoord 2-1 all’89’! Rete di Dybala. Pellegrini addomestica in area per Dybala che fa perno su Trauner e in caduta di sinistro non lascia scampo a Bijlow.

Roma-FEYENOORD 1-1 all’80’! Rete di Paixao. Cross tagliato di Szymanski, Paixao spizza di testa, spiazzando Rui Patricio.

ROMA-Feyenoord 1-0 al 60′! Rete di Spinazzola.

Nonostante un finale in apnea la Juventus riesce a portare a casa la qualificazione grazie a un pareggio per 1-1. Bianconeri in vantaggio con Rabiot, ma i portoghesi li raggiungono su rigore con Edwards. Nel secondo tempo la partita sale di ritmo e lo Sporting Lisbona prova in tutti i modi a cercare il gol del vantaggio, ma si infrange contro il muro eretto dalla Juventus. La Juventus si qualifica per le semifinali di Europa League dove sfiderà il Siviglia che ha eliminato il Manchester United. Partita di andata l’11 maggio, il ritorno la settimana seguente.

SPORTING LISBONA – Juventus 1-1 al 20′! Rete di Edwards. Rigore calciato centrale, con Szczesny che si tuffa sulla sinistra.

Sporting Lisbona – JUVENTUS 0-1 al 9′! Rete di Rabiot. Passa la Juventus con Rabiot. Calcio d’angolo con la palla che finisce in area e dove in mischia Coates non riesce a liberare, il francese è il più lesto e sotto porta calcia in rete.

