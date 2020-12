(ANSA) – ROMA, 03 DIC – AZ Alkmaar e Napoli 1-1 in un

incontro della quinta giornata del girone F di Europa League,

giocato in Olanda. Azzurri in vantaggio al 6′, pari di Martins

Indi al 54′ (ANSA).



