Europa League: amarezza Handanovic,dalle sconfitte si impara

(ANSA) – ROMA, 21 AGO – “C’è grandissima amarezza e

grandissima delusione, però bisogna andare avanti. È un punto di

partenza e dobbiamo giocare ancora altre partite come queste.

Cosa è mancato? Sarebbe facile dire qualsiasi cosa.. Penso che

la partita poteva girare su certi episodi, come il gol sbagliato

da Lukaku”. E’ un Samir Handanovic amareggito quello che,

intervistato da Sky Sport, commenta la sconfitta dell’Inter

nella finale di Europa League.

“Nel secondo tempo loro erano calati e noi dovevamo gestirla

meglio, perché loro erano più stanchi di noi – dice ancora il

capitano dei nerazzurri -. Poi c’è stato quell’episodio

dell’autogol, poteva essere tutto diverso”. Ma ora l’Inter da

dove riparte dopo questa sconfitta? “Partiamo da una bella base.

Dobbiamo migliorare in questo tipo di partite – risponde -,

giocando di più nel mezzo. Dalle sconfitte si impara. Il

Siviglia si è dimostrato un avversario tosto, gli faccio i

complimenti e noi dobbiamo andare avanti”. (ANSA).



