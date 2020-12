Europa League: Bennacer, Pioli ha cambiato il Milan

(ANSA) – MILANO, 03 DIC – Stefano Pioli “ha cambiato la

squadra, si vede dallo spirito con cui giochiamo e come

lavoriamo sul campo. Noi facciamo bene quello che lui chiede”.

Ismael Bennacer rende merito al suo allenatore per la crescita

del Milan, in testa alla Serie A e ora qualificato ai sedicesimi

di finale di Europa League con un turno di anticipo grazie alla

vittoria contro il Celtic Glasgow.

“C’erano diversi giocatori nuovi, Ibrahimovic ha portato

tanta esperienza, una mentalità che prima non avevamo, una

mentalità da campione. Dobbiamo mantenerla e solo così potremo

vincere le partite”, ha spiegato il centrocampista a Sky Sport,

dopo la sfida con gli scozzesi, in cui è entrato a mezz’ora

dalla fine dopo aver saltato quella con la Fiorentina per un

problema muscolare. “Avevo un po’ di dolore all’adduttore, la

risonanza era negativa, non dovevo forzare ma devo essere pronto

– ha aggiunto -. Sto facendo di tutto per essere al meglio per

la squadra”. (ANSA).



