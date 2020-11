Europa League: Bonera, bene Milan ma peccato per l’1-1

(ANSA) – MILANO, 26 NOV – “Abbiamo fatto una buonissima

partita, ci siamo distratti in quella situazione, peccato perché

la squadra ha tenuto il pallino di gioco, tutt’altro Milan

rispetto all’andata”: Daniele Bonera, guida del Milan in attesa

del tampone negativo di Stefano Pioli, è soddisfatto della

partita dei rossoneri. L’1-1 contro il Lille tiene aperte le

chance di passaggio del turno. “Dobbiamo vincere le prossime –

spiega Bonera a Sky Sport – e pensiamo di poterci riuscire

giocando come stasera”. E il Milan spera di poter contare su

Ibrahimovic per le sfide decisive contro Celtic, giovedì

prossimo, e Sparta Praga il 10 dicembre. “E’ un giocatore troppo

importante, il gruppo ha sopperito sempre alla sua mancanza. Lo

spirito della squadra sarà sempre lo stesso, con o senza Ibra.

Tonali? Fa parte di un percorso, abbiamo fiducia nel ragazzo,

oggi è stato determinante. E’ un ragazzo serio e intelligente,

siamo molto contenti di lui”. (ANSA).



