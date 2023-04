Europa League: Dybala, speriamo di portare la Roma in finale

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 21 APR – “Lo stadio così ci aiuta nei momenti

di difficoltà, la gente ha spinto ma abbiamo spinto anche noi.

Tutti abbiamo voglia di vincere, Mourinho ci aveva detto che

sarebbe stata così la partita”. Parola di Paulo Dybala decisivo

nel ritorno della Roma in Europa League all’Olimpico con i

giallorossi in semifinale grazie al 4-1 al Feyenoord. “La

mentalità c’e’ – aggiunge l’argentino a Sky – speriamo di poter

continuare così per poter portare la Roma in finale. Totti in

tribuna? Spero si poter andare a cena con lui”. (ANSA).



