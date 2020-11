Europa League: Gattuso “Rijeka chiude spazi, sarà gara dura”

(ANSA) – NAPOLI, 04 NOV – “Il Rijeka è una squadra che

difende bene, che dà poco spazio. Noi giocheremo il nostro

calcio. Non dobbiamo dimostrare nulla ma mettere giocatori in

condizioni giuste. Siamo su strada giusta. Sono contento del

calcio che stiamo facendo”. Lo ha detto il tecnico del Napoli

Rino Gattuso alla vigilia del match di Europa League contro il

Rijeka.

“Io non devo scoprire il mio Napoli – spiega – in fondo con

l’Az abbiamo comandato la partita per 90′ e l’abbiamo persa

perché non eravamo veloci negli ultimi trenta metri. Col

Sassuolo non so che partita ha visto mezza Italia, noi abbiamo

fatto sette palle gol e concedere così poco al Sassuolo non è

facile”. Ultimo passaggio sulla formazione confermando il turn

over: “Saremo sulla stessa direzione – dice Gattuso – di quello

che avete visto in Spagna. Insigne? Domani vediamo, viene da

10-12 giorni di stop per un infortunio, si è ripreso e ha avuto

un problemino con la Real Sociedad, valutiamo domani se dal 1′ o

uno spezzone”. (ANSA).



