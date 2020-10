Europa League: il Milan espugna Glasgow, Celtic battuto 3-1

(ANSA) – ROMA, 22 OTT – Il Milan ha battuto 3-1 il Celtic in

una partita del gruppo H di Europa League giocata a Glasgow.

Bella prova di carattere della formazione di Pioli che ha tenuto

in pungno la partita fin dal primo tempo concluso in vantaggio

di due reti grazie alle marcature di Krunic e Brahim Diaz.

Nell’ultimo quarto d’ora della ripresa i rossoneri calano un po’

l’attenzione e subiscono il gol di Elyounoussi, ma nel recupero

Hauge mette al sicuro la vittoria in trasferta. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte