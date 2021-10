Europa League: Insigne, stasera uno dei miei gol più belli

Condividi l'articolo









(ANSA) – NAPOLI, 21 OTT – ”Ho segnato un grande gol, uno dei

miei più belli, ma sono contento soprattutto di aver aiutato la

squadra a vincere la partita. Ora dobbiamo recuperare le energie

visto che oggi ne abbiamo spese tante, perché domenica abbiamo

una partita importante e dobbiamo arrivare ponti”. Lorenzo

Insigne è felice per la sua prestazione e per la vittoria con il

Legia Varsavia e lo sottolinea a fine gara ai microfoni di Dazn.

”E’ importante non subire gol – aggiunge – sappiamo che in

ogni partita le squadre ci studiamo e cercano di limitarci

davanti, ma dobbiamo stare sempre sul pezzo soprattutto in fase

difensiva, come ci ricorda sempre il mister, perché a volte ci

sbilanciamo, tanto prima o poi il gol lo facciamo”.

”Sono contento per aver segnato il primo gol su azione della

stagione – aggiunge Insigne – ma io penso sempre alla partita.

Anche domenica scorsa quando ho sbagliato il rigore, a fine gara

ero molto contento perché abbiamo vinto una grande partita”.

”Il rinnovo del contratto – conclude Insigne – non mi

condiziona. Per ora sono sereno e devo pensare solo al campo.

Non mi posso fasciare la testa e pensare ad altre cose. Per

questo ci sono gli agenti e il mio sta parlando spesso con la

società. Io voglio stare solo sereno e pensare alla partite

perché non voglio che squadra, i tifosi si distraggono con voci

su di me. I miei compagni se vedono il capitano tranquillo

stanno sereni, Dopo il rigore fallito mi sono disperato e è

stato un brutto segnale che non deve più ripetersi perché io

sono il capitano e devo dare esempio e forza alla squadra”.

(ANSA).



