Europa League: Inter, per Sanchez risentimento al flessore

(ANSA) – MILANO, 10 AGO – Problema muscolare per Alexis

Sanchez, attaccante dell’Inter, nella sfida contro il Bayer

Leverkusen in Europa League. Il cileno si è fermato all’88’ per

un risentimento al flessore della gamba destra, come spiegato

dal club nerazzurro, rimanendo in campo negli ultimi minuti con

una fasciatura e zoppicando vistosamente. Le condizioni dell’ex

United saranno valutate nei prossimi giorni: a rischio la

semifinale di lunedì in Europa League contro la vincente tra

Shakhtar Donetsk e Basilea. (ANSA).



