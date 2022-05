Europa League: la finale è Eintracht-Rangers Glasgow

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 05 MAG – Sarà Eintracht Francoforte-Rangers

Glasgow la finale di Europa League il prossimo 18 maggio a

Siviglia. I tedeschi si sono qualificati battendo il West Ham

per 1-0 nella semifinale di ritorno giocata in Germania.

L’Eintracht aveva vinto anche all’andata a Londra, per 2-1.

I Rangers, invece, questa sera hanno battuto il Lipsia per 3-1

ribaltando la situazione dell’andata in Germania, quando la

squadra scozzese aveva perso per 1-0. (ANSA).



