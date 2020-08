Europa League: Lautaro, Inter pronta a fare grandi cose

(ANSA) – ROMA, 17 AGO – “E’ stata una notte incredibile, che

avevamo sognato. Era tanto tempo che non giocavamo una partita

del genere. Abbiamo dimostrato che l’Inter è pronta per grandi

cose”. Così Lautaro Martinez, ‘a caldo’ dai microfoni di Sky

Sport, dopo la fine di Inter-Shakhtar, in cui i nerazzurri hanno

conquistato l’accesso alla finale di Europa League.

“Ora provo molta felicità – dice ancora l’argentino -. C’è

stato un momento in cui non ero ai miei livelli, ma questo ti

aiuta a crescere e a maturare. Sono contento per il presente

della squadra, che gioca bene e dimostra tanta personalità,

crescendo partita dopo partita. A livello personale sono felice

perché sta per nascere il mio primo figlio: è un traguardo

personale, e tutto questo è dedicato a chi mi vuole bene, alla

mia famiglia”. “Ora ci aspetta il Siviglia – conclude Lautaro che è una squadra molto forte. Riposiamoci per preparare la

finale, che è una partita speciale, che abbiamo sognato.

Speriamo che la Coppa ‘arrivi’ all’Inter”. (ANSA).



