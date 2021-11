Europa League: Lazio a Mosca per blindare la qualificazione

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 24 NOV – Dopo la due giorni di Champions

League, domani saranno le due romane impegnate in Europa League

e Conference League, visto che il Napoli scenderà in campo a

Mosca nell”anticipo’ di oggi con lo Spartak.

La Lazio domani pomeriggio allo Stadio Lokomotiv di Mosca

cercherà tre punti pesanti per blindare la qualificazione.

Secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, i biancocelesti non

dovrebbero avere problemi a centrare la vittoria, offerta a

1,78, rispetto ai padroni di casa, in quota a 4,40, con il

pareggio a 3,60.

La Roma di José Mourinho si ritrova a dover vincere per forza

contro lo Zorya per tenere vive le speranze di centrare il primo

posto e chiudere anche il discorso qualificazione con una

giornata di anticipo. I giallorossi sono dati vincenti a quota

rasoterra, 1,14, rispetto al 16 degli ospiti con il pareggio che

cala fino a 7,00. (ANSA).



