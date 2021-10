Europa League: Lazio e Napoli a caccia della vittoria

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 20 OTT – Una vittoria e una sconfitta. Questo

il bilancio della Lazio dopo le prime due giornate di Europa

League tanto che domani sera i ragazzi di Sarri non possono

sbagliare contro il Marsiglia di Jorge Sampaoli. I biancocelesti

partono nettamente favoriti, per gli esperti di Sisal

Matchpoint, vista la quota di 1,75 rispetto al 4,40 dei francesi

con il pareggio offerto a 3,75. I tanti gol sono stati una

costante dei precedenti confronti tanto che l’Over, dato a 1,78,

si fa preferire leggermente all’Under, in quota a 1,90. L’ultimo

incrocio all’Olimpico, tre anni fa sempre in Europa League, finì

2-1 per la Lazio: lo stesso risultato esatto, domani, si gioca a

8,50 mentre quello per il Marsiglia pagherebbe 15 volte la

posta. Il grande protagonista, nel 2018, fu Ciro Immobile che si

mise al servizio dei compagni sfornando la bellezza di 4 assist

nei due confronti. Un altro passaggio vincente del capitano

laziale, favorito anche per entrare nel tabellino dei marcatori

a 2,00,è dato a 3,25. Sampaoli punterà forte invece sui tanti ex

del campionato italiano: Pau Lopez, Lirola, Gerson, Under e

Arkadius Milik sono i punti fermi del tecnico argentino. Proprio

l’attaccante polacco sarà il pericolo numero uno per la difesa

laziale, gol offerto a 3,00, mentre una rete di Cengiz Under, un

passato alla Roma come Pau Lopez e Gerson, si gioca a 4,50.

Il Napoli schiacciasassi in campionato, ospita il Legia

Varsavia. La formazione di Spalletti, un punto in due gare in

Europa League, non può permettersi altri passi falsi e parte

favoritissima nei confronti dei polacchi: il successo azzurro,

per gli esperti di Sisal Matchpoint, è offerto a quota

rasoterra, 1,15, rispetto al 16 degli ospiti con il pareggio che

si gioca a 7,75. La gara potrebbe sbloccarsi subito tanto che un

gol nei primi 15 minuti è offerto a 2,50, stessa quota per una

rete da fuori area. Dries Mertens, nella doppia sfida di cinque

anni fa, fu grande protagonista con due gol e un assist. Il

folletto belga sogna un’altra notte da protagonista e un’altra marcatura multipla pagherebbe 5 volte la posta.

Il Legia punta invece su Mahir Emreli, decisivo nell’ultima

sfida in Europa contro il Leicester. Una marcatura della punta

azera è data a 6,00. (ANSA).



