Un attacco influenzale ferma Ciro Immobile, che non partciperà pertanto alla trasferta in terra portoghese, che la Lazio affronterà per sfidare il Porto. In palio un posto per gli ottavi dell’Europa League: l’attaccante sembrava recuperabile questa mattina, ma un peggioramento delle sue condizioni di salute ha consigliato di usare prudenza allo staff medico del club biancoceleste.

