(ANSA) – ROMA, 21 OTT – Termina 0-0 all’Olimpico, la sfida

tra Lazio e Olympique Marsiglia, valida per il gruppo E di

Europa League. In avvio pericoloso Milik, Pau Lopez salva due

volte su Luiz Felipe mentre Strakosha nega il gol a Under. Dopo

l’intervallo ci prova Immobile, che si vede annullare l’1-0 per

fuorigioco e scheggia la traversa. Decisivo nel finale Pau Lopez

su Pedro. Con il punto conquistato questa sera la Lazio si porta

a 4 punti. (ANSA).



