Europa League: Luis Alberto al Siviglia,congratulazioni campioni

(ANSA) – ROMA, 22 AGO – “Congratulazioni campioni!”. Così

Luis Alberto saluta, sul proprio account di Instagram, il

trionfo del Siviglia, che ieri sera in Germania ha conquistato

la sesta Europa League della propria storia, dopo avere battuto

l’Inter in finale.

Il fantasista della Lazio, andaluso d’origine, ha inoltre

dedicato un post nella stessa ‘storia’ a Jesus Navas. “Sei il

siviglismo. Non c’è nessuno che lo meriti più di te”, le parole

di Luis Alberto nei confronti dell’ex nazionale. (ANSA).



