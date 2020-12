Europa League: Milan-Celtic Glasgow, formazioni

Il Milan, capolista in campionato, punta a chiudere il discorso qualificazione ai sedicesimi di Europa League nella gara con il Celtic Glasgow, già eliminato. Ci prova anche il Napoli, mentre la Roma – già con il passaggio di turno conquistato – va a caccia del primato nel girone.

Queste le probabili formazioni di Milan-Celtic Glasgow, partita della quinta giornata del Gruppo H di Europa League.

Milan (4-2-3-1): 99 G.Donnarumma, 2 Calabria, 24 Kjaer, 13 Romagnoli, 5 Dalot, 4 Bennacer, 79 Kessie, 56 Saelemaekers, 10 Calhanoglu, 15 Hauge, 12 Rebic. (1 Tatarusanu, 90 A.Donnarumma, 14 Conti, 19 Hernandez, 43 Duarte, 46 Gabbia, 20 Kalulu, 33 Krunic, 8 Tonali, 21 Diaz, 29 Colombo, 27 Maldini). All.: Pioli.

Celtic (4-2-3-1): 29 Bain, 44 Elhamed, 2 Jullien, 35 Ajer, 93 Laxalt, 8 Brown, 42 McGregor, 17 Christie, 21 Ntcham, 9 Griffiths, 22 Edouard. (1 Barkas, 4 Duffy, 6 Bitton, 3 Taylor, 21 Nitcham, 52 Henderson, 10 Ajeti, 18, Rogic 11 Klimala). All. Lennon. Arbitro: de Burgos Bengoechea (Spa). Quote Snai: 1,32; 5,75; 8,25.

Az Alkmaar-Napoli; formazioni – Probabili formazioni di Az Alkmaar-Napoli. Az Alkmaar (4-3-3): 1 Bizot, 2 Svensson; 3 Hatzidiakos, 15 Martins Indi, 5 Wijndal, 6 Midtsjo, 10 de Wit, 8 Koopmeiners, 7 Stengs, 28 Guomundsson, 11 Karlsson. (16 Verhulst, 55 Reus, 22 Letschert, 26 Sugawara, 27 Leeuwin, 18 Evjen, 24 Reijnders, 9 Boadu, 14 Druijf, 17 Aboukhlal. All.: Arne Slot. Napoli (4-3-3): 25 Ospina, 22 Di Lorenzo, 19 Maksimovic, 26 Koulibaly, 31 Ghoulam, 8 Fabian Ruiz, 5 Bakayoko, 20 Zielinski, 21 Politano, 14 Mertens, 24 Insigne. (1 Meret, 44 Manolas, 6 Mario Rui, 4 Demme, 68 Lobotka, 7 Elmas, 11 Lozano, 37 Petagna). All.: Gattuso.

Roma-Young Boys; formazioni – Probabili formazioni di Roma-Young Boys. Roma (3-4-2-1): 13 Pau Lopez; 20 Fazio, 4 Cristante, 5 Jesus; 33 Bruno Peres, 42 Diawara, 14 Villar, 61 Calafiori; 31 Carles Perez, 7 Pellegrini; 21 Borja Mayoral (83 Mirante, 24 Kumbulla, 9 Dzeko, 11 Pedro, 77 Mkhitaryan, 62 Milanese, 65 Tripi). All.: Fonseca. Young Boys (4-4-2); 26 von Ballmoos; 36 Hefti, 28 Lustenberger, 4 Camara, 21 Garcia; 16 Fassnacht, 8 Sierro, 20 Aebischer, 10 Sullejmani; 15 Elia, 18 Nsame. (43 Neuenschwander, 5 Zesiger, 25 Lefort, 11 Gaudino, 60 Rieder, 13 Ngamaleu, 17 Siebatcheu). All.: Seoane. Arbitro: Jovic (Cro). Quote Snai: 1.97; 3.60; 3.75.

