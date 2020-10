Europa League: Milan; Tonali, sto tornando in condizione

(ANSA) – MILANO, 29 OTT – “Tornare da un mese di casa non è

mai facile soprattutto in queste condizioni con un Milan che sta

correndo. Sento che sto tornando piano piano alla mia

condizione”. Lo ha detto il centrocampista del Milan Sandro

Tonali, intervistato da Sky dopo la vittoria contro lo Sparta

Praga. “Mi mancano ancora un po’ di minuti e di corsa, partite

come questa fanno benissimo a me e alla squadra. Parliamo di una

partita vinta 3-0, ma che non è stata per niente facile. Noi

siamo felici di andare avanti di questo passo”. (ANSA).



