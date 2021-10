Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 21 OTT – Il Napoli batte 3-0 (0-0) i polacchi

del Legia Varsavia in un match valido per la terza giornata

dell’Europa League (gruppo C). Azzurri in vantaggio con un

capolavoro di Insigne al 76′, raddoppio di Osimhen all’80,

chiude Politano al 95′. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte