Europa League: Napoli-Leicester 3-2, partenopei ai play-off

Condividi l'articolo

Il Napoli ha battutto il Leicester per 3-2.

Napoli soddisfatto a metà. Batte con più di un affanno il Leicester (3-2) e agguanta il passaggio del turno, ma la vittoria dello Spartak Mosca a Varsavia relega gli azzurri al secondo posto del girone e li costringerà a sfidare nei play off di fine febbraio un’avversaria tra le otto – tutte temibilissime – classificatesi terze nei gironi di Champions. Insomma uno spareggio durissimo per qualificarsi agli ottavi di finale di Europa League, ma è già tanto per una squadra con la rosa ridotta al lumicino a causa dei tanti infortuni (anche Lozano è costretto a uscire dal campo in barella per un colpo al volto).

Napoli-Leicester 3-2 (2-2).

Napoli (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui, Demme (33′ st Manolas), Zielinski, Lozano (45′ pt Malcuit), Ounas (18′ st Mertens), Elmas, Petagna (25 Ospina, 72 Boffelli, 74 Costanzo, 82 Vergara, 21 Politano). All.: Spalletti.

Leicester (4-2-3-1): Schmeichel, Castagne, Evans, Soyuncu, Bertrand, Ndidi, Tielemans (31′ st Soumarè), Dewsbury-Hall (44′ st Albrighton), Maddison, Barnes (26′ st Daka), Vardy (12 Ward, 41 Stolarczyk, 20 Choudhury, 33 Thomas, 45 Nelson, 49 Mcateer, 53 Ewing). All.: Rodgers.

Arbitro: Lahoz (Spagna).

Reti: nel pt 3′ Ounas, 24′ Elmas, 29′ Evans, 33′ Dewsbury-Hall; nel st 8′ Elmas.

Angoli: 5 a 3 per il Leicester.

Recupero: 4′ e 3′.

Ammoniti: Petagna, Demme per gioco falloso.

Spettatori: 12 mila.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte