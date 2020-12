Europa League: Napoli si gioca la qualificazione

(ANSA) – ROMA, 09 DIC – Tre italiane in Europa League, due

delle quali con il pass già in tasca per il prossimo turno, e la

terza molto vicina.

Il Napoli si gioca in 90 minuti l’accesso ai 16mi di Europa

League. Gli azzurri ospitano la Real Sociedad, già sconfitta

all’andata, e hanno 2 risultati su 3 per staccare il pass

qualificazione. Secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, la

squadra di Gattuso passerà, vincendo: il segno 1 è infatti a

1.98, il successo ospite invece vale 3.60 e il pareggio, che

andrebbe comunque bene ai campani, è a 3.70. Fiducia a Gattuso

anche dagli scommettitori: l’80% ha infatti puntato sulla

vittoria dei partenopei. Qualificazione praticamente certa

dunque, a un rasoterra 1.16, ma il Napoli può puntare anche al

primo posto nel gruppo dove è favorito a 1.75 contro il 3.25

degli spagnoli e il 4.50 dell’Az Alkmaar.

Saldamente primo in Serie A, il Milan crede ancora di poter

conquistare il primato anche nel Gruppo H di Europa League. I

rossoneri si sono già qualificati con una giornata di anticipo

ai 16mi ma, vincendo con lo Sparta Praga nell’ultima gara della

fase a gironi, e in caso di non vittoria del Lille con il

Celtic, potrebbero passare come primi. La squadra di Pioli è

favorita, a 1.55, il successo dei cechi sale a 5.25 mentre il

pareggio è a 4.10. Il Milan è invece dietro al Lille per il

primo posto nel Gruppo, che vale 2.50 per i rossoneri contro

l’1.48 dei francesi. Ampio turnover in casa rossonera, davanti

Rebic farà da unica punta e la sua rete è data a 2.50. Tutto

tranquillo in casa Roma che, già qualificata come prima del

Gruppo A, affrontare il CSKA Sofia già eliminato. Giallorossi

in discesa, a 1.72, i bulgari non hanno mai vinto nella

competizione, il primo successo è a 4.10, il segno X si gioca a

3.90. Sicuri della vittoria romanista anche gli scommettitori, 9

su 10 hanno scelto il segno 2 nel match. (ANSA).



—

