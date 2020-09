Europa League: Pioli, contro Rio Ave serve gara di livello

(ANSA) – MILANO, 30 SET – “La qualificazione ai gironi è il

nostro primo obiettivo stagionale. Servirà una gara di livello.

Conta l’approccio e la mentalità, 95 minuti in cui dare il

massimo e ottenere il massimo. Dobbiamo contare sulle nostre

possibilità, con tanto rispetto per degli avversari di buon

valore”: lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia

della sfida contro il Rio Ave per il playoff di Europa League.

“Deve essere un’occasione di crescita – spiega l’allenatore

rossonero – dovremo dimostrare le nostre qualità di fronte ad

una squadra che ha vinto due partite in trasferta e sconfitto il

Besiktas, un avversario non semplice. Il Rio Ave è una squadra

tecnica, che prende buone posizioni. Proveremo ad essere

aggressivi per togliere loro il fraseggio ma servirà allo stesso

tempo essere lucidi”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte