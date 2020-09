Europa League: Pioli, ero preoccupato ma comandato gara

(ANSA) – MILANO, 17 SET – “Ero preoccupato. Sapevamo che per

loro poteva essere la partita della vita ma lo doveva essere

anche per noi. Giocare una partita così importante dopo tre

settimane non era facile. La squadra era pronta e lo abbiamo

dimostrato comandando la partita”: è l’analisi del tecnico del

Milan Stefano Pioli al termine della sfida di Europa League

contro lo Shamrock Rovers vinta per 2-0. “Mi è piaciuta la

voglia di stare in campo – continua – di essere squadra.

Sappiamo che dobbiamo crescere e migliorare ma era una partita

molto insidiosa. Non siamo stati fortunati nel sorteggio, oggi

abbiamo giocato contro una squadra forte e la prossima, il

Bodoe, lo è ancora di più. Ora dobbiamo recuperare le forze ed

essere bravi a gestirle. Pensiamo al Bologna”. Poi l’applauso a

Ibra che ha sbloccato la partita: “E’ un campione, un giocatore

troppo intelligente”. Solo una manciata di minuti per Diaz e

Tonali, all’esordio in rossonero: “Hanno bisogno di un periodo

di adattamento ma sono bravi, intelligenti e seri”. (ANSA).



