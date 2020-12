Europa League: Pioli, Hauge può ancora migliorare

(ANSA) – MILANO, 10 DIC – “Hauge può ancora crescere, ha

grandissima qualità nell’uno contro uno. Deve imparare ad andare

in profondità senza palla, ha una velocità importante ed andare

anche oltre il difensore. Ma sta facendo cose importanti”:

sorride Stefano Pioli dopo la vittoria del suo Milan in Europa

League contro lo Sparta Praga grazie al gol di Hauge e la

conquista del primo posto del Gruppo H. Continua il momento

d’oro dei rossoneri. “Chi ha giocato meno – spiega a Sky Sport –

ci ha aiutato a mantenere alto il livello degli allenamenti e

oggi si è fatto trovare pronto. Non avevo dubbi”. E come sempre

Pioli non si sbilancia su pronostici e giudizi: l’eliminazione

dell’Inter dall’Europa la può facilitare nella lotta scudetto ma

l’allenatore rossonero non entra nel merito. “Non lo so e

sinceramente – dice – non ho il tempo e la voglia di perdere

energie pensando ai nostri avversari. Noi dobbiamo concentrarci

e stringere i denti pensando al Parma che non sarà semplice.

Dobbiamo far bene fino a Natale poi potremo recuperare un po’ di

energie”. (ANSA).



—

