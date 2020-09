Europa League: Pioli, sorpreso da condizione di Ibrahimovic

(ANSA) – MILANO, 23 SET – “Ibrahimovic? Mi ha stupito la sua

già buonissima condizione. La settimana prima dell’Europa League

aveva avuto qualche acciacco, ma si è fatto trovare pronto sia

fisicamente che mentalmente”: lo dice il tecnico del Milan

Stefano Pioli alla vigilia della partita di Europa League contro

il Bodo-Glimt valida per il terzo turno di qualificazione.

“Terrò conto della condizione fisica di Ibra come di tutti i

giocatori. Monitoriamo costantemente la forma della squadra,

siamo in continuo contatto”.

A sinistra, nel centrocampo, Pioli ha diverse opzioni:

Salaemakers, Maldini e Diaz. Ma è possibile che lo spagnolo

possa trovare una chance dal 1′: “Diaz? Sì potrebbe giocare

dall’inizio ma non ho ancora deciso, certamente è pronto”.

(ANSA).



