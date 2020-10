Europa League: Real Sociedad-Napoli 0-1

(ANSA) – ROMA, 29 OTT – Napoli batte Real Sociedad 1-0 (0-0)

in una partita della seconda giornata del Girone F di Europa

League giocata allo stadio Anoeta di San Sebastian. Dopo la

sconfitta all’esordio in Europa League con l’AZ Alkmaar, la

squadra di Gattuso si riscatta a San Sebastian battendo la Real

Sociedad 1-0. grazie ad una rete di Politano al 19′ della

ripresa. Infortunio muscolare per Lorenzo Insigne, costretto ad

uscire al 22′ del primo tempo. Nel finale espulso Osimhen per

doppia ammonizione. Il Napoli sale a quota 3 punti e aggancia in

classifica proprio la Real Sociedad. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte