Europa League: Rijeka ko, Napoli vince per Maradona

(ANSA) – ROMA, 26 NOV – Sotto gli occhi di Diego Maradona, la

cui immagine campeggia sui due maxischermi dello stadio che a

breve prenderà il suo nome, il Napoli batte il Rijeka e fa un

bel passo avanti verso la qualificazione ai sedicesimi di

finale di Europa League, grazie anche al pareggio tra Az Alkmaar

e Real Sociedad che lancia gli azzurri da soli in testa alla

classifica con due lunghezze di vantaggio sulle avversarie.

Decidono le reti di Politano al 40′ del pt e di Lozano al 29′

st. Prima del via tutta la squadra, Gattuso compreso, si è

presentata in campo con la maglia numero 10 di Maradona, poi un

commovente minuto di raccoglimento per il campione scomparso.

(ANSA).



