Europa League: Roma-Cska Sofia 0-0

(ANSA) – ROMA, 29 OTT – Roma e Cska Sofia 0-0 in una partita

della seconda giornata del Girone A dell’Europa League. La Roma

frena al cospetto di un avversario in crisi solo sulla carta.

Finisce senza gol all’Olimpico e per i giallorossi si può

parlare di occasione sprecata. La Roma fa la partita ma mancano

di concretezza. La migliore occasione con Mkhitaryan fermato

dalla traversa alla mezz’ora. Nel secondo tempo spazio a Dzeko,

Pedro e Pellegrini, con i giallorossi che vanno più volte vicini

al gol. Il forcing finale dei giallorossi non produce tuttavia

gli effetti sperati e, alla fine, ne scaturisce un verdetto

privo di reti che, di certo, non soddisfa i capitolini. (ANSA).



—

