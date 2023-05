Europa League: Roma in finale con il Siviglia, fuori la Juventus FOTO

Condividi l'articolo

La Roma conquista la finale dell’Europa League. Alla squadra di Mourinho basta lo 0-0 con il Bayer Leverkusen nel ritorno della semifinale, dopo aver vinto 1-0 all’andata all’Olimpico. La finale è in programma a Budapest il 31 maggio. I giallorossi sfideranno il Siviglia che ha eliminato la Juventus. Dopo l’1-1 dell’andata, la squadra di Allegri è stata battuta in Spagna 2-1 dopo i tempi supplementari.

Il 5 maggio di un anno fa la prima finale europea dopo 31 anni e poi la Conference sollevata al cielo. Dodici mesi dopo altra finale, con il salto di qualità. La Roma di Josè Mourinho vola a Budapest dove alla Puskas Arena scenderà in campo alla conquista dell’Europa League: a Leverkusen, in un ritorno di estrema sofferenza, i giallorossi resistono per tutto il tempo all’assedio del Bayer, non fanno un tiro in porta, ma alla fine conquistano un risultato che vale l’intera stagione. Alla Roma basta l’1-0 dell’andata all’Olimpico, firmato da Edoardo Bove. E sul giovane centrocampista lo Special One punta anche per il ritorno in Germania: stavolta il 21enne della cantera giallorossa non segna, ma contribuisce alla resistenza e alla causa. Mourinho manda in panchina Paulo Dybala e Giorgino Wijnaldum, optando per il doppio attaccante con Belotti al fianco di Abraham. Fiducia a Edoardo Bove, il 21enne della cantera giallorossa e protagonista all’andata con il gol-vittoria: a centrocampo anche Pellegrini e Matic. Cristante centrale nella difesa a tre con Mancini e Ibanez. Sulle fasce Celik e Spinazzola. Tra i tedeschi Xabi Alonso punta su Azmoun nel tridente offensivo con Wirtz e Diaby.

L’Europa resta un tabù per la Juventus, Allegri fallisce anche l’obiettivo Europa League: Vlahovic fa sognare, Suso e Lamela eliminano i bianconeri dopo i tempi supplementari. Il Siviglia avrà un’altra occasione per confermarsi campione nella competizione contro la Roma, alla Juve resta soltanto il secondo posto in campionato. Allegri aveva annunciato di avere un dubbio per reparto, alla fine preferisce Gatti ad Alex Sandro, sorprende con Iling-Junior al posto di Kostic e lancia Kean nel tandem offensivo con Di Maria. Così la panchina a sua disposizione è davvero di lusso, con la possibilità di giocarsi a gara in corso le carte Chiesa, Milik e Vlahovic. In mediana si rivede Fagioli insieme a Locatelli e Rabiot, davanti a Szczzesny ci sono i due brasiliani Danilo e Bremer con Cuadrado esterno destro a tutta fascia. Il Siviglia visto a Torino è piaciuto talmente tanto a Mendilibar da confermare in blocco l’undici della settimana scorsa: Lamela, Gomez e Suso cominciano fuori, il trio terribile Ocampos-Torres-Gil supporta bomber En-Nesyri. Rakitic fa ancora il mediano davanti alla difesa insieme a Fernando, Badé-Gudelj è la coppia di centrali nella difesa a quattro a protezione della porta di Bounou.

