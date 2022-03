Europa League, Roma: ok Zalewski, è recuperato per il Vitesse

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 09 MAR – Gruppo al completo per José Mourinho,

fatta eccezione del solito Spinazzola. Nella rifinitura della

Roma a Trigoria prima della trasferta in Olanda, dove affronterà

il Vitesse in Europa League, recuperato anche Nicola Zalewski

che partirà con il resto dei compagni dopo pranzo. “1-0,

sessantesimo ed esce per Vina. Due giorni dopo si allena” ha

scherzato lo ‘Special One’ prima della seduta, guardando

Zalewski, che, contro l’Atalanta, era stato costretto a uscire

per una distorsione alla caviglia sinistra che non ha avuto

bisogno di ulteriori controlli nei giorni successivi. (ANSA).



—

