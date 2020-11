Europa League: Rozman “Napoli forte,ha recuperato giocatori”

(ANSA) – NAPOLI, 04 NOV – “Stiamo lavorando per mantenere le

misure anticovid e proteggerci, sono sono cento di avere tanti

giocatori a disposizione, è un punto di partenza importante per

il match di domani contro il Napoli”. Simon Rozman, allenatore

del Rijeka, spiega così la partita che ha giocato in questi

giorni prima della sfida di Europa League di domani contro gli

azzurri, quella contro il virus. La squadra croata ha avuto

infatti molti contagi da covid19 negli ultimi giorni, tanto che

il 24 ottobre aveva annunciato 13 calciatori positivi. Le cose

sono migliorate ma il Rijeka dovrà fare a meno di diverse pedine

tra cui Cerin e Andreasevic, cervelli del centrocampo.

E le assenze si sono fatte sentire in campo visto che il

Rijeka viene da tre sconfitte consecutive tra campionato e

Europa League: “Ho un gruppo forte e concentrato – spiega Rozman

– sappiamo che l’Europa è difficilissima e abbiamo visto che

anche una squadra come l’Atalanta può perdere 5-0 con il

Liverpool. Abbiamo preso 4 gol dall’Az e sappiamo che il Napoli

è una squadra molto forte, certo non ci aiuterà a uscire da

questa crisi ma faremo di tutto per trovare l’uscita. Ci vorrà

un po’ di fortuna ma noi daremo il massimo”. (ANSA).



