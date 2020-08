Europa League: Shakhtar non teme Inter, ‘difficile per loro’

(ANSA) – ROMA, 16 AGO – “Sono tranquillo, ci siamo preparati

per superare questa semifinale. Sappiamo che sarà difficile ma

credo che anche per l’Inter sarà altrettanto difficile. Siamo

molto seri nel preparare la partita, come lo siamo sempre

stati”. Il tecnico dello Shakhtar Luis Castro, portoghese come

il suo predecessore Paulo Fonseca, alla vigilia della semifinale

di Europa League fa capire che sarà un confronto aperto, e che i

nerazzurri devono temere i rivali ucraino-brasiliani. Poi elogia

il collega Antonio Conte. “Ha un modo di preparare la partita

eccezionale, specie nel modo di passare dalla difesa all’attacco

– dice Castro – La tranquillità, comunque, è nel nostro Dna, per

questo arriviamo così a questa partita. È la sicurezza, la

consapevolezza in noi stessi ad essere componente fondamentale

della nostra squadra. Dobbiamo dimostrarlo sul campo, ma sono

sicuro che faremo del nostro meglio”. Ha chiesto consigli a

Fonseca su come affrontare l’Inter? “No, con lui non ho

parlato”, è la risposta.

Ma cosa pensa dell’Inter? “Loro cercheranno i nostri punti

deboli. Quando arrivi a questo punto della competizione sai che

dovrai affrontare un’avversaria completa – il commento di Castro

-. Sarà una partita difficile e sia noi che loro cercheremo di

vincere. Entrambe le squadra hanno le carte per arrivare in

finale e metteranno qualità in campo. Non mi aspetto una partita

facile, siamo in semifinale”. (ANSA).



—

