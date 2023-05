Europa League: Siviglia-Roma. Dybala in campo dall’inizio

Condividi l'articolo

In campo alle 21 a Budapest, Siviglia-Roma, finale di Europa League.

Come trapelato nelle ultime ore, Paulo Dybala giocherà dall’inizio nella formazione della Roma che sta per affrontare il Siviglia alla Puskas Arena di Budapest nella finale di Europa League. In difesa a fianco a Smalling e Mancini ci sarà Ibanez, mentre sulle fasce agiranno Celik e Spinazzola.

Agenzia ANSA Il tecnico della Roma conferma. ‘Meritiamo questa finale, sarà una lotta’ (ANSA)

Un esodo giallorosso in giro per l’Europa, transitato per le stradine di Buda e per i viali della nuova Pest, e concluso alla Puskas Arena. E’ più giallorosso che biancorosso lo stadio della capitale ungherese, dove tra circa un’ora prenderà il via la finale di Europa League tra la Roma e il Siviglia. Guidato dall’Air Force One dello sport italiano organizzato dal presidente del Coni, Giovanni Malagò, e rinforzato dai tifosi giallorossi vip (“Un capitano, c’e’ solo un capitano”, gli hanno gridato i passeggeri quando microfono in mano Malagò in piedi ha presentato il pilota, anche lui romanista) il grande viaggio dei 25 mila ha percorso le tappe di mezza Europa per arrivare fino allo stadio della finale. Treni da Vienna, voli con scalo a Barcellona, auto private, perfino camper, qualche charter e pochissimi voli di linea: un percorso colorato e di passione, per sapere che Dybala gioca dal 1′ e tingere di giallorosso lo stadio. Particolarmente festoso l’arrivo ai cancelli dell’impianto, che porta il nome del più forte giocatore di calcio ungherese di tutti i tempi, dei tifosi romanisti tramite un corteo partito dalla fan zone dal piazzale degli Eroi di Budapest con cori, fumogeni e tantissime bandiere giallorosse. Diversi i vip romanisti sulle tribune per supportare i giallorossi di Mourinho: oltre a Totti, calorosamente acclamato al suo arrivo a Budapest, anche l’ex romanista Rizzitelli e la ex presidente della Roma Rosella Sensi, e poi tanti artisti da Venditti a Verdone con Damiano dei Maneskin che per l’occasione si è colorato i capelli di giallorosso. Molto attese e annunciate come molto suggestive le coreografie prima del fischio di inizio da parte di entrambe le squadre, mentre poco fa all’entrata in campo del tecnico giallorosso Josè Mourinho lo stadio, ovviamente di parte romanista, è sembrato ‘esplodere’ di entusiasmo.

Tre tifosi feriti in scontri, sette arrestati. E’ un primo bilancio della situazione sicurezza prima di Roma-Siviglia, finale di Europa League in programma questa sera alla Puskas Arena di Budapest. La polizia ungherese ha reso noto che un tifoso spagnolo e uno svedese sono stati portati in ospedale per ulteriori cure, a seguito di una rissa per le strade della citta’. Sette gli arrestati, e tutti di nazionalita’ polacca, a conferma dei timore della convergenza di ultras di altre nazionalita’ per alimentare incidenti

È iniziato intorno alle 8 il “ponte aereo” che trasferirà, solo oggi, dall’aeroporto di Fiumicino, oltre 4000 tifosi giallorossi, dei circa ventimila attesi complessivamente, a Budapest per assistere, questa sera, alla finale di Europa League tra la Roma ed il Siviglia. Lo scalo romano, in queste ore, si sta progressivamente colorando di giallorosso, con i tifosi, emozionati, sorridenti, che indossano magliette e sciarpe: sino a metà pomeriggio sono 23 i voli diretti nella Capitale ungherese in partenza dallo scalo romano. L’ultimo in decollo è previsto alle 16.25. In programma anche un charter con a bordo vip, ex calciatori, dirigenti ed ospiti invitati dalla società giallorossa. “L’emozione è tanta, stanotte non abbiamo proprio dormito – racconta un tifoso – ma la nostra speranza è tanta e crediamo in Mourinho”. Ed un altro: “Non ci sarà un solo protagonista in campo questa sera. Lo saranno e dovranno esserlo tutti: la squadra, Mou, noi tifosi. In questa ore è un misto di paura, emozione, allegria. Lo scorso anno non ero alla finale di Conference ma mi sono detto, la sfida di Budapest non me la posso proprio perdere dal vivo”. Ci sono comitive, coppie, famiglie con bambini, giovanissimi nell’ universo giallorosso in partenza. “Per la Roma questo ed altro – infine un gruppo di giovani sostenitori – arriveremo in Ungheria facendo scalo a Malta e l’emozione è tanta; speriamo di portare a casa il Trofeo”.

Centinaia di post con foto e video dell’invasione giallorossa a Budapest. Sui social è già iniziata la finale di Europa League che vede affrontarsi questa sera nella capitale ungherese la Roma e il Siviglia. I più gettonati sono i video con l’hashtag #RoadToBudapest dei tifosi che hanno rilanciato le immagini della partenza: gruppi di amici in automobile partiti da Roma per vedere la partita. Non mancano le immagini di chi ha già raggiunto Budapest: cori in strada, davanti ai pub, in discoteca, addirittura nelle tipiche terme della città e in un ristorante apparentemente molto elegante dove gli avventori giallorossi cantano accompagnati da violino e pianoforte. C’è poi chi è partito all’ultimo e, come la cantante Noemi, si è fatto riprendere sulla scaletta dell’aereo o chi ha postato dall’interno dello stesso. Il filmato più popolare riprende quello che sembra essere un pilota d’aereo che indossa la maglia della Roma mentre i supporter giallorossi gli intonano il coro “abbiamo solo un capitano”. Per quanto riguarda la partita, sui social soprattutto all’estero la sfida è tra Josè Mourinho e il Siviglia: il tecnico portoghese è l’assoluto protagonista nella partita con gli spagnoli ripreso nella stragrande maggioranza delle immagini. Il tema sono le cinque finali di coppa vinte dall’allenatore contro le sei conquistate dagli spagnoli. Numerosi poi i video dei tifosi sivigliani giunti a Budapest per sostenere la loro squadra in quello che sembra un vero clima di festa da entrambe le parti.

