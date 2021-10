Europa League: Spalletti, grande partita di tutta la mia squadra

Condividi l'articolo









(ANSA) – NAPOLI, 21 OTT – ”Abbiamo vinto grazie a un

grandissimo atteggiamento perché la partita non era facile. Si è

visto che questa squadra giocando chiusa poteva creare problemi

sulle ripartenze e dunque era necessario che noi tenessimo

equilibrio e pazienza per trovare lo spazio giusto per colpirli

al momento opportuno”. Luciano Spalletti commenta soddisfatto

ai microfoni di Dazn la netta vittoria sul Legia Varsavia.

”Chi è entrato – dice il tecnico del Napoli – è stato

estremamente motivato e tutti hanno fatto ciò che dovevano fare.

Diventa tutto più facile quando c’è questa disponibilità. Quando

si hanno tanti calciatori si può usare anche qualche

accorgimento differente rispetto a quello che siamo abituati a

fare, e così possiamo creare ai nostri avversari una difficoltà

nel prenderci le misure. E’ una cosa normalissima che oggi è

andata molto bene”.

”I miei giocatori – osserva Spalletti – si sono espressi

tutti benissimo, hanno fatto una grande partita e soprattutto

ottima è stata la risposta arrivata da quelli che fino ad ora

hanno giocato di meno. Così per l”allenatore diventa tutto più

facile”.

”Domenica – conclude il tecnico dei partenopei – mi aspetto

semplicemente nella Roma una squadra molto forte davanti, con un

allenatore fortissimo e una società ambiziosa. Noi dobbiamo

riuscire a rifare quello che abbia fatto in questa partite

mettendoci qualcosa di più rispetto a ciò che abbiamo fatto fino

ad ora”. (ANSA).



