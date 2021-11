Condividi l'articolo

Europa League, Spartak Mosca-Napoli 2-1 LA CRONACA

64′ Gol Eljif Elmas

28′ GOL! SPARTAK MOSCA-Napoli 2-0. Rete di Aleksandr Sobolev. Moses riceve sulla fascia destra portando avanti la palla, poi l’esterno dribbla Mario Rui e mette al centro per il colpo di testa vincente di Sobolev che firma la doppietta.

3′ GOL! SPARTAK MOSCA-Napoli 1-0. Rete su rigore di Aleksandr Sobolev. L’attaccante ventiquatrenne colpisce di destro alla sinistra di Meret che viene spiazzato dalla traiettoria del pallone per il vantaggio dello Spartak.

FORMAZIONI UFFICIALI.

3-5-2 per lo Spartak Mosca: Selikhov; Caufriez, Dzhikiya, Gigot; Ayrton, Ignatov, Umyarov, Litvinov, Moses; Sobolev, Promes. All. Rui Vitoria.

4-2-3-1 per il Napoli: Meret, Di Lorenzo, Koulibaly, Jesus, Mario Rui, Lobotka, Zielinski, Lozano, Mertens, Elmas, Petagna. All. Spalletti.

