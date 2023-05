Europa League: Totti, con Mourinho è più facile vincere

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 29 MAG – “È stata una bellissima emozione

vedere la Roma in finale, da tifoso romanista è una delle cose

più belle. Raggiungere due finali consecutive è una sensazione

indescrivibile, è la prima volta che accade in tanti anni.

Speriamo vada tutto per il verso giusto, sarà una partita dura e

può succedere di tutto”. Francesco Totti torna a parlare. E lo

fa al sito dell’Uefa a due giorni dalla finale di Europa League

che vedrà la Roma sfidare il Siviglia.

Lo storico capitano, la cui presenza a Budapest viene data

come molto probabile, tratta diversi temi tra cui la situazione

di Mourinho e la crescita di Bove. “Il Siviglia ha più

esperienza in queste finali, ne hanno giocate 6 e le hanno vinte

tutte. Prima o poi, magari con un po’ di sfortuna – la speranza

dell’ex capitano giallorosso – perderanno. Con Mourinho abbiamo

questa fantastica opportunità, è un allenatore con molta

esperienza in questo tipo di partite, quindi l’affronterà nel

miglior modo possibile. Con questo tipo di allenatore è più

facile vincere, ha una forte personalità ed è abituato a

vincere. Ha trasmesso mentalità vincente alla squadra. Ci ho

parlato spesso e l’ho affrontato in passato, mi sarebbe piaciuto

averlo come tecnico. Sfortunatamente, ha avuto altre opportunità

lavorative”.

Un giudizio su Bove?”È un bravo ragazzo con una brava famiglia

– afferma Totti – Cerca sempre di fare il meglio per la squadra

e si comporta correttamente. Sta dimostrando le sue capacità e

sa che la squadra ha bisogno anche di lui. Mourinho sa cosa può

dare e lo ha messo in campo in gare difficile come quella contro

il Bayer Leverkusen, dove tra l’altro ha segnato il gol decisivo

per la qualificazione” (ANSA).



