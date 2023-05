Europa League:Mourinho, meritiamo questa finale, sarà lotta

Condividi l'articolo

(ANSA) – BUDAPEST, 30 MAG – “Meritiamo di giocare questa

finale, sta arrivando il momento, abbiamo lavorato per questo

negli ultimi giorni e per stare nelle condizioni di lottare per

questo titolo”. Così il tecnico della Roma Josè Mourinho alla

vigilia della Finale di Europa League con il Sivìviglia alla

Puskas Aren di Budapest. “Il percorso è stato lungo e diverso

dal nostro avversario perchè loro vengono dalla Champions e noi

abbiamo fatto 14 partite per arrivare qui e senza dubbio lo

meritiamo. Siviglia favorito? Mendilibar lo dice, e lo rispetto.

Ma la storia non gioca” (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte