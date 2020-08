Europa League:Roma vola a Dusserdorlf per sfida con Siviglia

(ANSA) – ROMA, 05 AGO – La Roma è in volo per Dusserdolf, per

la sfida in programma domani alle 18:55 col Siviglia, in Europa

League.

Squadra e staff, guidati da Fonseca, in tenuta estiva, polo

gialla e cappellino dello stesso colore, dopo avere raggiunto

l’aeroporto di Fiumicino con due pullman, intorno alle 9:30, si

sono imbarcati dal Terminal 5, non operativo ai voli di linea,

se non per casi particolari. Tutti rigorosamente in mascherina

bianca con il logo della società giallorossa, dopo essere stati

sottoposti al consueto controllo della temperatura, si sono

diretti, scortati da uomini della Polizia di frontiera,

all’imbarco del volo charter operato da Alitalia, decollato poco

prima delle 10.

. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte