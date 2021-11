Europa traina export libri italiani all’estero, +8% nel 2020

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 26 NOV – La vendita di diritti a editori

europei traina l’export italiano del libro: nel 2020 sono stati

5.914, in crescita dell’8% rispetto all’anno precedente, i

titoli ceduti in Europa, pari al 69% del totale mondiale. E’ uno

dei primi dati del focus sull’internazionalizzazione che si

svolgerà il 7 dicembre alle 11, all’interno del programma

professionale di ‘Più libri più liberi’, la Fiera della piccola

e media editoria di Roma in programma dal 4 all’8 dicembre alla

Nuvola dell’Eur.

L’incontro, ‘Oltre Chiasso. La dimensione internazionale

dell’editoria italiana’ è realizzato in collaborazione con il

Centro per il libro e la lettura-Cepell e Aldus up, finanziato

dalla Commissione Europa nell’ambito di Europa Creativa.

Interverranno Angelo Piero Cappello (Cepell), Isabella Del Monte

(Bologna Children’s Book Fair), Paola Pecchioli (il Mulino),

Giovanni Peresson (Ufficio Studi Aie), moderati dal giornalista

Paolo Conti.

Tra gli altri incontri del programma professionale che

guardano all’estero, lunedì 6 dicembre alle 9.15, in Sala

Auditorium, ‘Aldus Focus on… Italy. The Italian market

illustrated to foreign guests’, evento riservato agli editori

stranieri partecipanti al Rights Centre di Più libri più liberi

2021 in collaborazione con Ice Agenzia, Bologna Children’s Book

Fair, Aldus up con interventi di Piero Attanasio (Aie), Luigi

D’Aprea (Ice Agenzia), Marco Momoli (Bologna Fiere).

Riflettori puntati invece sulle norme europee e la loro

applicazione in Italia per l’incontro di martedì 7 dicembre alle

17, ‘Siete pronti per l’Accessibility Act? con Cristina

Mussinelli (Fondazione Lia) e Gregorio Pellegrino (Fondazione

Lia).

Come ogni anno sarà attivo il Rights Centre al piano N5 della

Nuvola, in questa edizione in programma il 6 e 7 dicembre, dove

gli espositori italiani si confronteranno in incontri one-to-one

con gli operatori stranieri per lo scambio diritti. Alcuni di

questi operatori specializzati in libri per bambini e ragazzi

parteciperanno inoltre al fellowship program in collaborazione

con Bologna Children’s Book Fair. (ANSA).



