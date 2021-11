Europa Verde Rimini. Via Turchetta, impatto dei padiglioni sulla fauna avicola

Condividi l'articolo

In questi giorni abbiamo ricevuto una segnalazione da parte di alcuni residenti di via Turchetta i quali vogliono portare all’attenzione della comunità l’impatto che i padiglioni hanno sulla fauna avicola. I padiglioni in sé non costituiscono pericolo, anzi alle volte possono anche creare nidi e approdi per le migrazioni, ma le vetrate di cui sono ricoperti purtroppo traggono in inganno molti uccelli che volando contro finiscono per rimanere uccisi.

Ci riferiscono che sono state fatte molte segnalazioni da parte dei cittadini a IEG senza però aver avuto né risposta ne visto risolto il problema.

Crediamo che il problema sia di facile risoluzione da parte della governance dell’ente fiera.

La L.I.P.U mette a disposizioni delle linee guida sulle “TECNICHE DI MITIGAZIONE PER LE “TRAPPOLE INVOLONTARIE” che sono di facile implementazione. Le vediamo applicate in molti settori, dalle barriere autostradali a quelle ferroviarie, quindi crediamo che sia doveroso interessarsi a questa problematica.

Come Europa Verde chiediamo all’assessora ai diritti degli animali Francesca Mattei di intervenire in maniera celere su questa situazione.

Europa Verde Rimini