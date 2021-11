Europei 25m: argento Miressi nei 100 sl

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 07 NOV – Alessandro Miressi ha conquistato la

medaglia d’argento nella finale dei 100m sl agli europei in

vasca corta in corso a Kazan. Appena giù dal podio l’altro

azzurro in gara, Lorenzo Zazzeri. L’oro è stato vinto dal russo

Kolesnikov, con il tempo di 45?58 (Miressi 45?84), bronzo per il

russo Grinev in 46?06.

Nei 50 farfalla donne, Silvia Di Pietro ha conquistato la

medaglia di bronzo a pari merito con la greca Ntountounaki, con

il tempo di 25”09. Elena Di Liddo ha chiuso al sesto posto. La

medaglia d’oro è andata alla svedese Sarah Sjoestroem (24”50),

quella d’argento alla olandese De Waard. (ANSA).



—

