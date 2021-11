Europei 25m: oro Castiglioni e argento Pilato nei 50 rana

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 07 NOV – Doppietta italiana nella gara dei 50

rana femminili agli Europei in vasca corta a Kazan. Arianna

Castiglioni ha vinto la medaglia d’oro davanti a Benedetta

Pilato, mentre il bronzo è andato alla russa Godun.

Alberto Razzetti ha conquistato la medaglia d’argento nei 400

misti uomini, segnando anche il nuovo primato italiano con 4’00”34. Quinto posto per l’altro azzurro in gara, Pier Andrea

Matteazzi. La medaglia d’oro è stata vinta dal russo Borodin, il

bronzo dall’ungherese Kos. (ANSA).



