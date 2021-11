Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 07 NOV – Medaglia d’oro e primato europeo per

Gregorio Paltrinieri nella gara degli 800 stile libero agli

europei di nuoto in vasca corta in corso a Kazan. L’olimpionico

azzurro ha nuotato in 7’27”94, battendo di un soffio il tedesco

Wellbrock (7’27”99) con il quale ha duellato per l’intera gara.

La medaglia di bronzo è andata ad un altro tedesco, Schwarz.

(ANSA).



