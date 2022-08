Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 18 AGO – Delusione per Pietro Arese che, nella

finale dei 1500 degli Europei a Monaco di Baviera, ha ottenuto

il quarto posto, al termine di una gara disputata ottimamente.

L’azzurro è stato preceduto dal norvegese Ingebrigtsen (oro, in

3’32″76), dal britannico Heyward (argento, in 3’34″44) e dallo

spagnolo Garcia (bronzo, in 3’34″88). Per Arese un ottimo

3’35″00, che è il quarto tempo italiano di sempre. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte