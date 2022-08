Europei atletica: Tamberi, e domani l’addio al celibato

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 18 AGO – Un addio al celibato con l’oro

europeo del salto in alto al collo. Lo festeggerà domani

Gianmarco Tamberi, a due settimane dalle nozze con “Chiara, la

donna della mia vita”. Il campione olimpico lo ha svelato ai

microfoni della Rai, subito dopo aver vinto la gara

dell’Europeo. “Domani verranno i miei amici, volevamo farlo con

l’oro: finalmente un po’ di relax”, ha aggiunto Tamberi che,

dopo avere vinto la gara, è andato ad abbracciare la fidanzata

in tribuna. “Se continuerò a lavorare con mio padre come

allenatore? Ora vedremo”, ha aggiunto l’azzurro, che ha

rinunciato e poi riabbracciato la guida tecnica del papà.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte