Europei di Atletica: Crippa è oro nei 10.000 metri

L’azzurro Yeman Crippa ha vinto la gara dei 10.000 metri degli Europei di Monaco, correndo in 27’46″13. Argento al norvegese Mezngi, bronzo al francese Schrub. Quinto l’altro italiano Pietro Riva. Niente podio degli Europei per l’azzurra del salto in alto Elena Vallortigara, bronzo ai recenti Mondiali a Eugene. Nella finale continentale di Monaco, l’azzurra, dopo aver saltato 1.82 e 1.86, ha fallito i tre tentativi a quota 1.90 ed è già eliminata. Per lei c’è soltanto un nono posto.

