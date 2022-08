Europei di Atletica: Crippa oro nei 10.000 metri, Italia bronzo nella 4×100 donne

Condividi l'articolo

Ancora due medaglie per l’Italia che arriva a quota 11 agli Europei di Atletica: Crippa vince l’oro nei 10mila mentre il quartetto dell’Italia ha conquistato la medaglia di bronzo nella gara della staffetta 4X100 donne o. Oro alla Germania, argento alla Polonia.

L’azzurro Yeman Crippa ha vinto la gara dei 10.000 metri degli Europei di Monaco, correndo in 27’46″13. Argento al norvegese Mezngi, bronzo al francese Schrub. Quinto l’altro italiano Pietro Riva. Niente podio degli Europei per l’azzurra del salto in alto Elena Vallortigara, bronzo ai recenti Mondiali a Eugene. Nella finale continentale di Monaco, l’azzurra, dopo aver saltato 1.82 e 1.86, ha fallito i tre tentativi a quota 1.90 ed è già eliminata. Per lei c’è soltanto un nono posto.

“E’ veramente la decima medaglia dell’Italia? Così tante ne abbiamo prese? Scherzi a parte, sono contento: volevo finire bene l’Europeo, e finalmente posso dire di avere preso un oro di valore assoluto. Quando c’è la forma, si riescono a fare anche queste cose”. Così, dai microfoni di RaiSport, Yeman Crippa esprime la propria gioia dopo aver vinto la gara dei 10.000 metri degli Europei. “Sono super contento – aggiunge -. Oggi quando ho visto che il primo (il norvegese Mezngi ndr) si muoveva, sono partito anche io. Il bronzo nei 5.000 è stato un ‘antipasto’, la mia gara è questa, e sapevo di potermela giocare al meglio”.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte